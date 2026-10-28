Квартиру Никаса Сафронова оценили в 7 миллиардов рублей

Трехэтажная квартира художника Никаса Сафронова в Москве вместе с интерьером и антиквариатом может стоить около 7 млрд рублей. Такую оценку дала эксперт по историческому декору Регина Ван Влит, сообщает kp.ru .

Квартира в Брюсовом переулке занимает около 1000–1200 квадратных метров и насчитывает 17 комнат. Дом построил архитектор Алексей Щусев в 1928 году. В начале 2000-х здание надстроили четырьмя этажами, три из которых приобрел художник.

Нижний уровень оформлен в готическом стиле, следующий сочетает французскую и итальянскую мебель, а верхний с мастерской — элементы лофта и хайтека. Интерьер создавали более 10 лет.

Среди вещей называют стол Наполеона Бонапарта, кресло кардинала XVI века из Ватикана и гарнитур, который связывают с Марией-Антуанеттой. Ван Влит предварительно оценила коллекцию в 282–940 млн рублей без учета громких исторических имен. Подтверждающие происхождение документы могут значительно повысить стоимость предметов.

«В будущем я хочу оставить эту квартиру городу, чтобы потом тут организовали музей. Сыновья не против моих планов, они тоже считают, что моим творческим наследием должны пользоваться люди», — сказал Никас Сафронов.

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