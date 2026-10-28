«Честный знак» с 1 ноября 2026 года: что изменится в маркировке масла, молока и удобрений

Масло, молоко и удобрения: что изменится в «Честном знаке» с 1 ноября, читайте в материале РИАМО.

С 1 ноября 2026 года в России вступают в силу новые этапы маркировки товаров в системе «Честный знак». Производителям и импортерам отдельных видов удобрений предстоит наносить коды на продукцию, для растительных масел вводится поэкземплярный учет, а для части молочных товаров — передача сведений о производственных партиях. Разбираемся, какие правила заработают, что делать с остатками на складах и коснутся ли изменения покупателей.

Какие правила маркировки и учета товаров изменятся с 1 ноября 2026 года

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Ноябрьские изменения затронут три товарные группы: растительные масла, молочную продукцию и отдельные виды удобрений в потребительской упаковке. При этом требования различаются: в одном случае меняется порядок передачи сведений об уже маркированных товарах, в другом начинается обязательная маркировка новой категории продукции.

Основные даты и правила:

Растительные масла: с 1 ноября товары, произведенные с этой даты, переходят на поэкземплярный учет.

Молочная продукция: для товаров со сроком хранения более 40 суток вводится партионный учет при передаче сведений об обороте и выводе из оборота по причинам, не связанным с розничной продажей.

Удобрения: начинается обязательная маркировка определенных видов продукции в потребительской упаковке.

Правила установлены нормативными актами правительства РФ. Для участников оборота важно учитывать не только дату вступления требований в силу, но и дату производства товара: для некоторых категорий предусмотрены переходные периоды.

Поэкземплярный учет растительного масла с 1 ноября 2026 года

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С 1 ноября 2026 года участники оборота растительных масел должны перейти на поэкземплярный учет продукции, произведенной начиная с этой даты. При передаче товара контрагентам и выводе из оборота по причинам, не связанным с розничной продажей, в документах потребуется указывать коды маркировки конкретных единиц продукции.

Раньше на соответствующем этапе можно было передавать сведения по объемно-сортовой модели: указывать код товара и количество единиц. Теперь система должна получать информацию о конкретных маркированных упаковках. Это позволяет точнее отслеживать движение товара между участниками рынка.

Как учитывать растительное масло, произведенное до 1 ноября 2026 года

Для продукции, изготовленной по 31 октября 2026 года включительно, сохраняется прежний порядок учета — объемно-сортовой. Он применяется при передаче таких товаров и их выводе из оборота по причинам, не связанным с розничной продажей, до окончания срока годности.

Таким образом, с 1 ноября не все запасы растительного масла автоматически переходят на новый порядок: значение имеет дата производства.

Партионный учет молочной продукции с 1 ноября: какие товары подпадают

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С 1 ноября 2026 года для молочной продукции со сроком хранения более 40 суток вводится партионный учет при передаче сведений об обороте и выводе товара из оборота по причинам, отличным от розничной продажи.

В документах необходимо будет указывать код товара, количество продукции и номер производственной партии. Это означает, что участникам рынка придется обеспечивать связь между товаром, его партией и сведениями, которые передаются в систему маркировки.

Отдельное требование касается молочной продукции в групповой упаковке и наборах: с ноября производители и импортеры должны передавать сведения о нанесении средств идентификации и вводе таких товаров в оборот.

Для молочной продукции со сроком хранения до 40 суток включительно аналогичный этап партионного учета наступит позднее — с 1 марта 2027 года. В этот же период расширятся требования для отдельных категорий продукции, которые ранее получили собственные этапы маркировки.

Для производителей, оптовиков и розничных компаний это означает необходимость проверить настройки электронного документооборота и корректность сведений о партиях. Ошибки в номерах партий или несоответствие данных в документах могут осложнить приемку и передачу товаров.

Маркировка удобрений с 1 ноября 2026 года: перечень товаров и требования

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С 1 ноября 2026 года обязательная маркировка распространяется на определенные виды удобрений в потребительской упаковке. Речь идет о продукции, относящейся к кодам ТН ВЭД ЕАЭС 3105 и кодам ОКПД-2 20.15.6 и 20.15.7.

Требования распространяются не на все удобрения без исключения: участникам рынка необходимо сверить коды своей продукции с перечнем, установленным нормативными актами.

Производители и импортеры должны наносить средства идентификации и передавать сведения о маркировке и вводе товаров в оборот. Регистрация участников рынка в системе началась 1 сентября 2026 года.

До какого срока нужно промаркировать остатки удобрений

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Для продукции, произведенной или ввезенной в Россию до 1 ноября 2026 года и оставшейся нереализованной на эту дату, предусмотрен переходный период. Такие остатки разрешено маркировать до 31 октября 2027 года включительно.

При этом с 1 апреля 2027 года производители и импортеры уже не смогут поставлять торговым организациям немаркированные удобрения, подпадающие под новые правила.

Для некоторых импортных партий предусмотрен отдельный срок: если удобрения были приобретены не позднее 31 октября 2026 года, но таможенное оформление завершилось после 1 ноября, маркировку необходимо выполнить до 30 ноября 2026 года включительно.

Следующий этап предусмотрен на 1 ноября 2027 года: тогда для удобрений начнется обязательная передача сведений об обороте и выводе из оборота поэкземплярно, в том числе при розничной продаже. Участникам рынка потребуется использовать электронный документооборот для отгрузки и приемки маркированной продукции.

Кого коснутся новые правила «Честного знака»

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Ноябрьские изменения в первую очередь затрагивают бизнес, который производит, импортирует, хранит, поставляет или продает перечисленные товары.

Производителям необходимо проверить, какие товары подлежат маркировке, подготовить нанесение кодов и передачу сведений о вводе продукции в оборот.

Импортерам важно учитывать дату приобретения товара, прохождения таможенных процедур и ввоза продукции. Для отдельных категорий предусмотрены специальные сроки маркировки импортных партий и остатков.

Оптовикам и дистрибьюторам потребуется проверить работу электронного документооборота и соответствие передаваемых сведений новым правилам учета. Особенно это касается поэкземплярного учета масел и партионного учета молочной продукции.

Розничным магазинам следует проверить приемку товаров и корректность документов от поставщиков. При этом ноябрьские нововведения не означают, что вся продукция из перечисленных категорий должна исчезнуть с полок, если она была произведена или ввезена до установленной даты: для отдельных остатков действуют переходные положения.

Что изменится для покупателей масла, молочной продукции и удобрений

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Для покупателей новые правила не означают автоматического повышения цен или запрета на продажу всех товаров без нового кода с 1 ноября. Основные изменения касаются учета продукции и обязанностей участников рынка.

Маркировка позволяет отслеживать движение товаров от производителя или импортера до продажи. Однако покупателю по-прежнему стоит проверять сведения о продукции через приложение «Честный ЗНАК», если возникают сомнения в ее происхождении или легальности.

Главное, что нужно знать потребителям: растительные масла, молочные продукты и удобрения не исчезнут из продажи в один день из-за перехода на новые правила. Для товаров, произведенных ранее, предусмотрены отдельные условия учета, а для удобрений — срок маркировки остатков.