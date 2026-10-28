В Подмосковье помогли устранить нарушения использования земли на 2216 участках

Муниципальные земельные инспекторы за два года помогли собственникам 2216 участков в Московской области устранить нарушения целевого использования земли, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Проект по устранению нецелевого использования земель стартовал в Подмосковье два года назад. За это время на 1246 участках прекратили незаконную деятельность, на 970 — изменили вид разрешенного использования в соответствии с земельным законодательством.

Участки с признаками нарушений включают в реестр «МЗК. Нецелевое использование земельных участков», которым руководствуются земельные инспекторы. Сейчас в нем числится 5216 участков. Их количество обновляется по мере новых обследований. Больше всего нарушений устранили в Щелкове — на 137 участках, в Дмитровском округе — на 119, в Богородском — на 117.

Один из примеров — участок площадью 196 кв. м в Орехово-Зуевском округе. Собственник разместил крытый рынок на земле с видом разрешенного использования «для использования по назначению общественно-деловых объектов». После выездного обследования муниципальный земельный контроль выдал владельцу предостережение и направил в центр кадастровой оценки сведения для пересчета кадастровой стоимости в сторону повышения. В результате правообладатель изменил вид разрешенного использования на «Рынки».

Нецелевым считается использование земли не в соответствии с ее целевым назначением и видом разрешенного использования. Например, размещение автомастерской на участке для индивидуального жилищного строительства является нарушением и может повлечь административную ответственность.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.