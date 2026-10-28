Хирург с 20-летним стажем приступил к работе в Домодедовской больнице

Станислав Недопекин приступил к работе в хирургическом отделении №2 Домодедовской больницы. Его основная задача — помощь пациентам в приемном покое. Дежурный хирург первым определяет тактику лечения экстренных пациентов.

В 2005 году Станислав Николаевич окончил Ивановскую медицинскую академию, затем прошел двухгодичную ординатуру. С тех пор он непрерывно практикует.

«Я выбрал Домодедовскую больницу осознанно. Оценив оснащенность отделения и уровень коллег, я понял, что здесь смогу применять самые современные методики. Моя основная задача сейчас — работа в приемном покое. Это передовая, где от скорости и точности решения зависит судьба пациента», — отметил Станислав Недопекин.

По словам хирурга, база учреждения позволяет оказывать помощь на высоком уровне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли на положительный баланс. Плюс 200—250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.