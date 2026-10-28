«Дети играют»: челябинцы слышали крики из квартиры, где убили женщину и девочку
Фото - © Литвяк Игорь / Фотобанк Лори
Соседи слышали детские крики из квартиры в Челябинске, где накануне мужчина застрелил жену и дочь, но не стали вызывать полицию, сообщает Ural Mash.
По словам жителей дома на Олимпийской улице, шум из квартиры начал доноситься около 23:00. Крики слышали даже в соседнем многоэтажном доме.
Однако полицию никто не вызвал — соседи решили, что дети играют.
Ранее тела девочки-подростка и ее родителей обнаружили в доме в микрорайоне Вишневая Горка в Челябинске. Предварительно, отец семейства убил жену и дочь, после этого его нашли мертвым. При этом в квартире были еще дети, им удалось спастись.
Семья жила в съемной квартире. 39-летний мужчина был отчимом детей. Он переехал на Урал год назад. Ранее жил в Казахстане и Краснодаре. Мужчина работал в ЧОПе, поэтому имел доступ к оружию.
Во время стрельбы в одной из комнат лежал младенец. Предварительно, подозреваемый является его биологическим отцом. После трагедии малыша доставили в больницу.
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