В Клину снесли недостроенный торгово-развлекательный центр

Демонтаж недостроенного торгово-развлекательного центра на улице Гагарина, 24а в Клину полностью завершен. На освободившемся участке обустроят сквер, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Строительство торгово-развлекательного центра на месте бывшего кинотеатра «Мир» началось в 2011 году. За полтора года строители возвели подземный уровень и установили несущие конструкции, после чего работы остановились. Недострой в центре Клина портил облик города и представлял угрозу жизни и здоровью жителей.

В 2024 году объект и земельный участок перешли в муниципальную собственность. Власти решили снести обветшалые конструкции. Поэтапный демонтаж начался весной 2025 года. Сейчас работы полностью завершены, участок выровнен и отсыпан песком.

На территории площадью 1,3 га обустроят сквер для жителей и гостей города. Работы проведут по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Всего в городском округе Клин выявили 336 объектов незавершенного строительства. Из них 249 снесли, достроили или привели в соответствие с требованиями законодательства — это 74% от общего числа. Работа продолжится.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что на территории Московской области количество заброшенных и недостроенных зданий уменьшилось на 70%. По его словам, еще есть на виду такие здания, которые уродуют города. Нужно не просто добиваться судебных решений по ним, а сносить.

«Там должны рождаться парки, скверы или то, на что есть запрос у наших жителей», — сказал Воробьев.