По ее мнению, европейские участники альянса перестали отстаивать собственные интересы.

«Вообще-то базовая характеристика – они должны быть сторонниками самих себя в первую очередь. Есть понятие своей позиции. А у них только одна позиция осталась – сторонники киевского режима», — отметила Захарова в эфире своей авторской программы на радио Sputnik.

Представитель министерства иностранных дел России также задалась вопросом, осталось ли у НАТО что-либо еще, что характеризует блок. Она поставила под сомнение, не стало ли существование киевского режима единственным мерилом его успеха и поражения.

По словам Захаровой, граждане Евросоюза узнают об интересах Украины и происходящем там исключительно из источников, которые она назвала сюрреалистичными. Из-за этого, считает дипломат, они не могут адекватно оценить положение дел.

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