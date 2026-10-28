Музей «Новый Иерусалим» в Истре проведет «Ночь искусств»

Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» в Истре 4 ноября присоединится к ежегодной Всероссийской акции «Ночь искусств». Посетителей ждут выставки, экскурсии, лекции, мастер-класс и квиз, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Акция «Ночь искусств» приурочена ко Дню народного единства. В этом году ее девиз — «В единстве культур — сила народа».

С 17:00 до 21:00 в музее будут открыты все экспозиции, включая временные выставки «Федоскино: где живет душа» и «Галерея», а также разделы постоянной экспозиции. Детский центр «Экспонариум» будет работать с 17:00 до 20:00.

В программу войдут сборные экскурсии по всем выставкам, кураторская лекция по выставке «Россия в XVII веке: долгая история», мастер-класс «Графический коллаж», лекции «Личные вещи патриарха Никона: от реставрации к экспозиции» и «Рюриковичи. Закат Династии», а также квиз «Своя игра».

Входной билет на «Ночь искусств» включает посещение всех экспозиций. Его можно приобрести на сайте или в кассах музея. При покупке билета на любую активность — квиз, экскурсию, лекцию или мастер-класс — посещение выставок бесплатное.

Подробная программа и билеты доступны на сайте музея «Новый Иерусалим».

В рамках нацпроекта «Семья» в разных регионах страны открываются пространства для семейного отдыха. А молодым россиянам от 14 до 22 лет доступна Пушкинская карта. Каждый год на нее начисляется 5 000 рублей на билеты в театры, музеи и на концерты, из которых до 2 000 рублей на можно потратить на поход в кино.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье готовится праздновать День народного единства, также он призвал уделить внимание торжественным мероприятиям. «В эту продолжительную рабочую неделю мы готовимся к празднику — Дню народного единства. Всему, что связано с праздником, посвящено празднику, его идеологии, разъяснениям, награждениям, вниманию на местах, мы должны уделить внимание», — сказал Воробьев.