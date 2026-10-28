В Подмосковье проведут вебинар о медиации в закупках

Заказчиков, поставщиков и специалистов по закупкам приглашают на вебинар о досудебном урегулировании споров в корпоративных закупках. Он пройдет 30 октября в 11:00 по московскому времени, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Вебинар «Медиация в закупочной деятельности Московской области» посвятят практическим аспектам досудебного урегулирования споров с учетом возможностей федеральной электронной площадки «РТС-тендер».

Начальник управления сопровождения корпоративных закупок ГКУ МО «Региональный центр торгов» Ольга Иванова расскажет о медиативной оговорке в Типовом положении о закупке Московской области. Вице-президент Международной ассоциации медиаторов «Сила Диалога» Дмитрий Хрулев представит медиативные техники в закупках. Руководитель направления по работе с заказчиками Наталья Кудрявцева объяснит техническую реализацию медиации на площадке «РТС-тендер».

Регистрация на вебинар доступна по ссылке. Для допуска необходимо корректно заполнить все поля регистрационной формы и указать реальные данные.

Комитет напоминает, что актуальная информация о закупках и земельно-имущественных торгах размещается в официальных каналах ведомства в соцсетях, в том числе в мессенджере МАКС — «КонкурентИИм: закупки и торги Подмосковья».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о внимательном отношении ко всем представителям бизнеса и экономической сферы в сложных условиях.

«Мы понимаем, что сегодня и для малого, и для среднего бизнеса существует масса вызовов, их и всегда хватало. Сегодня все, что касается ограничений, где-то это логистика, где-то — дорогие деньги, мы должны быть очень внимательны к тем, кто занимается бизнесом и экономической деятельностью. Мы стараемся их сопровождать, обеспечивать реализацию их замыслов и получение конечного продукта», — заявил Воробьев.