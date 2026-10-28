Андрей Воробьев открыл Форум волонтеров Подмосковья в Доме правительства

Губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл Форум волонтеров, который состоялся в региональном Доме правительства в преддверии Дня добровольца Подмосковья. Мероприятие объединило около 200 человек, в том числе представителей НКО и инициативных сообществ, координаторов, амбассадоров волонтерского движения и ветеранов СВО, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

«Здесь присутствуют те, кто смог организовать и вовлечь людей в очень важное волонтерское движение, которое сегодня в большей части посвящено тому, чтобы помогать нашим бойцам на передовой, а также проходить реабилитацию. Хочу подчеркнуть важность всех направлений, которыми вы занимаетесь. И на развернутой на форуме выставке представлены ваши изделия, и мы можем видеть, насколько важна помощь волонтеров в самых разных ситуациях — и в госпиталях, и при эвакуации, и на передовой, и во время реабилитации бойцов», — рассказал губернатор.

Он отметил, что с 2022 года в Подмосковье реализуется проект «Доброе дело». Регулярно отправляются на передовую техника, оборудование, разные необходимые вещи. По словам Воробьева, без людей, которых объединило волонтерство, эти многочисленные фуры было бы невозможно наполнить. Он поблагодарил всех присутствующих и вручил областные награды.

Также участников форума поприветствовали руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов и Герой России, депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по охране здоровья Людмила Болилая.

«Волонтеры никогда себя не выпячивают, но работы у них очень много. Сегодня на награждении собрались люди, которые беспрерывно собирают гуманитарную помощь и отправляют ее нашим ребятам на фронт. Женщины плетут сети, вяжут и шьют одежду бойцам. Молодые ребята обучают детей и взрослых тактической медицине, начальной военной подготовке. Благодарю губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева за эту встречу. Очень важно отмечать вклад волонтеров, уделять им внимание и оказывать посильную помощь. Спасибо дорогие добровольцы за ваш труд. Пусть огонь в ваших сердцах неизменно горит, а вы продолжаете делать все возможное и невозможное, чтобы помогать нашим парням на СВО», — отметил Кузнецов.

Болилая также поблагодарила волонтеров за их отзывчивость. Она подчеркнула важность любой помощи — от конкретных дел до моральной поддержки бойцов и их близких.

«Волонтеры — по-настоящему уникальные люди с огромной душой и добрым сердцем. Каждый из вас делает большое дело, а вместе вы добиваетесь впечатляющих результатов. Волонтерское движение еще совсем молодое, но его участники уже многое сделали — спасают людей, помогают, созидают, вселяют надежду. Даже тот, кто просто молится за наших бойцов, ждет их возвращения, вяжет для фронта носки или готовит горячую еду — уже оказывает огромную помощь. Такая моральная поддержка и надежный тыл очень важны», — сказала Болилая.

Руководитель движения «Шаховская нашим» Ирина Харькова

Почетную грамоту вручили руководителю волонтерского движения «Шаховская нашим» Ирине Харьковой. Она является матерью участника спецоперации. В своем округе Харькова организовала сбор гуманитарной помощи и изготовление всего, что нужно бойцам.

«Все начиналось у меня дома, на кухне, с 5 человек. Сначала мы делали окопные свечи, потом — сухие души, маскировочные сети. К сбору подключились дети, в том числе мои внуки. Со временем стало понятно, что небольшой командой много не сделать. Я стала рассказывать о нашей работе на городских площадках, ездить по организациям, школам и детским садам. И сейчас нас уже 700 человек», — рассказала Харькова.

Семья Юринских из Харькова

Воробьев вручил цветы Анне Юринской и ее 14-летней дочери Софии. Девочка написала губернатору письмо, в котором рассказала, что с начала СВО делает для бойцов открытки-талисманы в форме ангелов и пожеланием — «Храни вас Бог».

Семью эвакуировали солдаты из Харькова в 2022 году. Юринские живут в Подмосковье. София сделала уже 13 тысяч рисунков для защитников.

Наставник «Волонтеров Подмосковья» в Долгопрудном Корнева

Благодарственным письмом отмечена наставник движения «Волонтеры Подмосковья» в Долгопрудном Анастасия Корнева. Ее большая команда состоит из порядка 150 человек. Женщина изготавливает антидроновые пончо и многое другое для поддержки бойцов.

«Я жена участника СВО. Когда муж попросил помочь с маскировочными сетями, мы организовали волонтерскую группу на базе школы № 16 в Долгопрудном. К работе подключились учителя, родители, ученики. Мы разработали собственную модель пончо — с особым кроем и защитой от наблюдения с помощью тепловизоров и инфракрасных камер. За это изделие получили премию губернатора „Доброе дело“, а затем стали лауреатами федеральной премии „Служение“. Эти награды помогли расширить производство. Сейчас наша задача — привлечь как можно больше волонтеров, людей с добрым сердцем и золотыми руками, чтобы вместе шить и отправлять на фронт средства маскировки, которые помогут достижению нашей Победы», — рассказала Корнева.

Лидер движения из Дубны Валентина Пискарева

В ходе церемонии награждения активисты были отмечены грамотами, нагрудными знаками и почетными грамотами министерства информации и молодежной политики Московской области — за вклад в развитие волонтерства в регионе. На выставке представили изделия, которые волонтеры сделали своими руками: маскировочные сети, печи-буржуйки, антидроновые одеяла, изготовленные на 3D-принтерах изделия.

Например, лидер ветеранского волонтерского движения из Дубны Валентина Михайловна Пискарева показал специальные подушки для комфортной транспортировки раненых. Некоторые из них набиты вишневыми косточками — они помогают от пролежней тем, кто находится в госпиталях.

Волонтер из Жуковского Валерия Пашук

Доброволец из Жуковского Валерия Пашук представила тактические браслеты, которые очень популярны среди бойцов. Идея создания появилась у нее после того, как она узнала, насколько браслеты полезны на фронте.

«В браслет вплетены 5 метров прочного паракорда. Его удобно носить на руке, а при необходимости можно быстро расплести и использовать для разных задач — например, чтобы закрепить груз или сделать жгут. Мы добавили к браслетам небольшие бирки в форме самолета — ведь Жуковский — город авиации. На каждой есть QR-код, можно навести на него и узнать о человеке, который изготовил браслет», — рассказала Пашук.

Семья Курдашевых

Наталья и ее сын Богдан Курдашевы провели мастер-класс по плетению браслетов со словами поддержки: «Солдат — сила», «Солдат — Слава», Солдат — Герой», «Вперед!», «Победа за нами!».

«Браслеты научиться плести довольно-таки просто: используются простые элементы, все продумано для удобства подростков. Освоить технику можно за 5–10 минут — главное, понять, как завязывать фиксирующие узлы. А слова, буквы и украшения каждый выбирает сам. Браслеты мы отправляем в зону СВО, в госпитали. Кроме того, такие изделия со словами поддержки мы стали передавать и в онкоцентры», — рассказала Наталья.

Форум продолжился работой на двух площадках, где волонтеры обменивались опытом и обсуждали совместные проекты. В сессии принимали участие Герой России, руководитель балашихинского отделения ассоциации ветеранов СВО Иван Клещерев, участник СВО, награжденный медалью «За Отвагу», Илья Хахриков и заслуженная артистка России, автор и исполнитель своих песен — ЮТА.

Для муниципальных координаторов и лидеров движения «Волонтеры Подмосковья» прошла стратегическая сессия на тему развития добровольчества в регионе.

О движении «Волонтеры Подмосковья»

Движение «Волонтеры Подмосковья» родилось в 2020 году, когда сотни неравнодушных людей объединились, чтобы помогать тем, кто оказался в трудной ситуации. Сейчас в его рядах 75 тысяч активистов, причем 13 тысяч присоединились только в 2026 году. Во всех муниципалитетах региона сформированы штабы добровольцев, которые провели уже более 19 тысяч мероприятий. Всестороннюю поддержку движению оказывает министерство информации и молодежной политики Московской области.

Гуманитарный проект «Доброе дело»

В апреле 2022 года в Подмосковье стартовал проект «Доброе дело», инициированный школьниками и поддержанный губернатором. Волонтеры с первых дней включились в работу. В регионе действуют 86 пунктов сбора помощи, откуда в новые регионы России и приграничные территории отправлено уже свыше 12 тысяч тонн грузов.

В этом году добровольцы также участвовали в гуманитарной миссии в приграничных районах Курской области: сортировали грузы, работали в военном госпитале, социальном доме и пансионате.

Среди ключевых мероприятий 2026 года — участие в голосовании по формированию комфортной городской среды. Более 4 тысяч волонтеров помогли жителям выбрать объекты благоустройства, собрав свыше 250 тысяч голосов.

Также подмосковные добровольцы активно участвуют в Международной премии #МЫВМЕСТЕ, которая проводится по поручению президента. В этом году от Московской области подано почти 1100 заявок, 4 проекта вышли в финал. Итоги премии подведут в начале декабря.

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