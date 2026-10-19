Песков: Россия, США и КНР признают возможность трехсторонней встречи

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ, США и Китай признают гипотетическую возможность проведения трехсторонней встречи, сообщает РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal.

«Пока нет четкого понимания относительно самой встречи или ее потенциальной повестки дня, хотя все три стороны признают гипотетическую возможность проведения такой встречи», — отметил он.

Ранее сообщалось, что двусторонняя встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина точно состоится на саммите АТЭС. Об этом сообщал журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Также Ушаков заявлял, что практической проработкой возможной встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС пока никто не занимался.

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