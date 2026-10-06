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Ушаков: встреча Путина и Си Цзиньпина состоится на саммите АТЭС

Политика
Кристина Соловьёва

Фото - © Кристина Соловьёва/РИА Новости

Двусторонняя встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина точно состоится на саммите АТЭС. Об этом сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков, пишет ТАСС.

«Об этом (о встрече — ред.) договоренность достигнута — наш лидер встретится с председателем КНР, это точно», — отметил Ушаков.

Помощник российского президента также добавил, что пока неизвестно, какое «окно» для этого во время саммита будет выбрано.

Также Ушаков заявил, что практической проработкой возможной встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина на саммите АТЭС пока никто не занимался.

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