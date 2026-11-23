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В Стамбуле начали операция по поимке льва

Местонахождение льва, которого заметили в стамбульском районе Сарыер, установлено, началась операция по его поимке живым, сообщает РИА Новости .

«Принимаются необходимые меры предосторожности, чтобы поймать его живым», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в стамбульском районе Сарыер ищут льва, жителей призвали соблюдать осторожность.

Отмечается, что хищника зафиксировали тепловизоры и камеры видеонаблюдения. Как лев оказался в этом районе — не уточняется.

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