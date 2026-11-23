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МЧС: в Находке ликвидировали открытое горение на складе

Открытое горение склада в Находке ликвидировали, сообщили в ГУ МЧС по Приморскому краю.

«В 08:00 (01:00 мск) открытое горение ликвидировано, проводится разборка и проливка места пожара», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что огонь перекинулся на здание магазина, из-за чего кровля обрушилась частично. Общая площадь пожара составила 2300 квадратных метров.

По предварительной информации, пострадавших нет. Что стало причиной возгорания, пока не сообщается.

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