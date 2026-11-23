Волонтеры вправе самостоятельно организовывать поиски семьи Усольцевых, пропавшей в Красноярском крае осенью 2025 года. Для проведения таких поисковых мероприятий разрешение правоохранительных органов не требуется, рассказала заместитель руководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии Яна Сырымбетова, пишет ТАСС .

Сергей Усольцев, его супруга Ирина и дочь исчезли во время туристического похода в районе Кутурчинского Белогорья в сентябре 2025 года. Поисковая операция стала одной из самых масштабных в регионе.

Летом 2026 года, во время очередного этапа поисков, волонтерские объединения отмечали, что вопрос об их возобновлении зависит от решения следственных органов.

Однако, как подчеркнула Сырымбетова, добровольцы могут выезжать на место исчезновения семьи и проводить поисковые мероприятия по собственной инициативе. Следствие не вправе запрещать им такую деятельность.

При этом, когда правоохранительные органы организуют поиски, к работе привлекают различных специалистов, в том числе волонтеров. Их опыт и специальное оборудование помогают в обследовании местности и проведении поисковых мероприятий.

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