Лерчек, которую помиловал Путин, улетела на лечение в Китай

Блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, после помилования президентом России Владимиром Путиным улетела в Китай на лечение от рака желудка четвертой стадии, сообщает РИА Новости .

«Валерия в воскресенье улетела в Пекин на месяц на лечение от рака», — рассказал источник агентства.

22 ноября блогерша приехала в один из московских аэропортов, зарегистрировалась на рейс и заявила, что боится проблем на границе.

По словам Лерчек, несмотря на то, что загранпаспорт ей официально вернули, все еще сохраняется возможность возникновения проблем на границе, так как в системе может сохраняться отметка, что блогерше нельзя покидать страну из-за судимости.

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