Две девочки выпали из окна 14-го этажа в подмосковной Истре

Две школьницы выпали из окна 14-го этажа дома на улице Шнырева в подмосковной Истре, сообщила глава муниципального округа Татьяна Витушева.

«В городе Истра погибли две школьницы 2011 и 2013 годов рождения — по первичным предварительным данным, они прыгнули с 14-го этажа жилого дома на улице Шнырева», — сообщила она.

По ее словам, девочки воспитывались в благополучных семьях и на профилактическом учете не состояли.

Ранее молодая девушка выпала из окна ЖК бизнес-класса «Лайнер». Очевидцы сначала услышали крики, а потом обнаружили тело на земле.

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