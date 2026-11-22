В Харькове в результате стрельбы погиб один человек
В Харькове на северо-востоке Украины произошла стрельба, в результате которой погиб один человек, сообщает полиция Харьковской области.
Инцидент произошел около 19.20 мск.
«На месте происшествия правоохранители обнаружили мужчину с явными признаками насильственной смерти», — говорится в сообщении.
Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства преступления и лица, причастные к его совершению.
Ранее трагедия со стрельбой произошла 22 ноября в селе Октемцы муниципального района Хангаласский улус в Якутии.
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