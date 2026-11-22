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В Горловке дрон ударил по остановке: ранены три мирных жителя

В Никитовском районе Горловки вражеский беспилотник ударил по остановке пассажирского транспорта. В результате атаки ранены три человека, об этом в своем канале в МАКС сообщил глава городского округа Горловка Донецкой Народной Республики Иван Приходько.

Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. На момент публикации заметки информации об их состоянии не поступало.

Кроме того, при ударе дрона в Никитовском районе поврежден гражданский автотранспорт.

Из-за аварийной ситуации без света остались поселок Победа и часть микрорайона «Квартал 245». В настоящее время принимаются меры, чтобы устранить аварию.

Также пострадали и объекты в Калининском районе Горловки. Там удар беспилотника повредил дошкольное образовательное учреждение, а также многоквартирный дом.

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