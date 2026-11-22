Переживаю, что не выпустят: Лерчек боится срыва полета в Китай

Блогер Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, после помилования президентом России Владимиром Путиным получила возможность полететь на лечение рака желудка четвертой стадии в Китай. 22 ноября блогерша приехала в один из московских аэропортов, зарегистрировалась на рейс и заявила, что боится проблем на границе.

По словам Лерчек, несмотря на то, что загранпаспорт ей официально вернули, все еще сохраняется возможность возникновения проблем на границе, так как в системе может сохраняться отметка, что блогерше нельзя покидать страну из-за судимости.

«Отдали багаж, зарегистрировались, сейчас ждем, когда мне привезут коляску», — сообщила Лерчек.

Блогерша решила воспользоваться инвалидным креслом, чтобы сохранить силы перед полетом. От места регистрации до выхода на посадку идти около 10 минут. Лерчек посчитала, что это слишком большое расстояние, которое сама она преодолеет с трудом.

Последний раз Лерчек выходила на связь с подписчиками 2 часа назад (около 18:30 мск).

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.