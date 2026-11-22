Лови его, п*******: три кота разнесли кухню, пока хозяева смотрели телевизор

На кухне одной из квартир развернулся настоящий вечер кошачьего паркура. Пока хозяева спокойно смотрели телевизор и сидели за столом, один из котов забрался в пакет, испугался этого, побежал и напугал двух своих собратьев, сообщает SHOT .

На опубликованных в Сети кадрах видно, как семейная пара сидела за столом на кухне, смотрела телевизор. Женщина молилась в момент, когда один из котов застрял в пакете и начал бегать по небольшому помещению.

Из-за того, что двери на кухню были закрыты, коты прыгали на нее, отталкивались от поверхности и перепрыгивали на мебель: рядом стоящие стол и кухонный шкаф. В итоге все, что стояло на их поверхности, полетело вниз.

Хозяин попытался остановить забег котов криком, но это не помогло.

«Лови его, п*******!» — закричал мужчина супруге.

В итоге пара поймала кота и освободила из пакета. Чем закончилась эта история, на момент публикации заметки неизвестно.

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