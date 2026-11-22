сегодня в 19:09

Минобороны заявило об ударах дронов по энергетике и судам Украины

Днем Вооруженные силы РФ (ВС РФ) ударили беспилотниками по объектам энергетики и морским судам, которые работают на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны России .

В населенном пункте Каменская Днепропетровской области удар пришелся по электроподстанции 330 кВ. От нее зависит работа предприятий украинской военной промышленности.

Кроме того, в акватории Черного моря юго-западнее Николаева поражено морское судно типа «сухогруз». По данным министерства, оно доставляло грузы двойного назначения для обеспечения ВСУ.

Других сведений о результатах ударов в сообщении не приводится. Российские военные методично добиваются целей, поставленных на СВО.

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