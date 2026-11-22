Во Дворце спорта «Триумф» городского округа Люберцы 19 ноября состоялся I муниципальный спортивный форум. Его участниками стали более 200 человек. Главной темой стало развитие физической культуры и спорта в округе до 2030 года, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В работе форума приняли участие глава городского округа Люберцы Владимир Волков, депутат Государственной Думы Роман Терюшков, президент Комитета национальных и неолимпийских видов спорта России Борис Гришин, ректор МГАФК Ольга Шевченко, генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко, член экспертного совета «Агентства стратегических инициатив» Михаил Федоренко, руководители спортивных школ олимпийского резерва, тренеры и спортсмены.

Участники обсудили предложения и практические решения для повышения качества и доступности физкультурно-оздоровительных услуг. Особое внимание уделили развитию детского и адаптивного спорта, укреплению кадрового потенциала отрасли, совершенствованию комплекса ГТО и внедрению новых спортивных направлений.

«Люберцы по праву называют территорией спорта. И за этим слоганом стоят реальные дела. Сегодня в округе культивируется 42 вида спорта. В 2025 году их перечень пополнила тактическая стрельба. При поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева мы капитально обновили два знаковых объекта — здание Спортивной школы олимпийского резерва и стадион „Труд“ в Малаховке, построенные более полувека назад и получившие вторую жизнь», — отметил глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

В Люберцах реализуется большая программа строительства в рамках государственно-частного партнерства современных модульных комплексов на территориях школ — за три года в округе открыты 9 быстровозводимых ФОКов. Это дало возможность дополнительно заниматься спортом более 40 тысячам юных люберчан.

До конца 2029 года в округе планируется отремонтировать и построить 19 спортобъектов, в том числе ФОК с бассейном, ледовая арена, Центр художественной гимнастики, сразу несколько падел-центров и др.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.