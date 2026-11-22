сегодня в 18:53

В конгрессе США готовят многомиллиардный пакет помощи для Киева вопреки Трампу

В конгрессе США рассчитывают в начале 2027 года провести многомиллиардный пакет военной и гуманитарной помощи Украине, несмотря на позицию президента Дональда Трампа. Планами законодателей со ссылкой на Politico делится РБК .

Инициативу продвигают ведущие законодатели от демократов вместе с одним влиятельным республиканцем, который поддерживает Киев.

Чтобы решение прошло, авторы готовы заручиться голосами однопартийцев Трампа. Если понадобится, конгрессмены намерены преодолеть президентское вето. Помимо денег, демократы хотят урезать полномочия Белого дома. Речь идет о праве приостанавливать уже согласованную помощь Украине и снимать санкции с России.

Россия не раз подчеркивала, что поставки вооружений Киеву только отдаляют завершение конфликта.

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