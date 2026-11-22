Столичные полицейские проверяют преподавательницу детской музыкальной школы на причастность к развратным действиям в отношении несовершеннолетнего. На тот момент женщине было 54 года, а ее ученику 14 лет, сообщает РЕН ТВ .

Предварительно известно, что общение учительницы и юноши переросло в переписку в Telegram, где педагог звала мальчика на «романтический вечер». На уроках она то и дело гладила его по голове, рукам и плечам и предлагала остаться вдвоем.

Женщина уверяла подростка, что так общаться нормально, и просила не рассказывать обо всем близким. Школьник не решался открыться родителям, однако мама мальчика обо всем узнала.

Точку в этой истории поставила именно мать мальчика: она написала жалобу в прокуратуру. Теперь обстоятельства выясняют правоохранители.

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