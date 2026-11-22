В церкви в ФРГ 19 человек отравились угарным газом

В одной из церквей региона Альгой в Германии 19 человек получили отравление угарным газом из-за неисправности системы отопления. При этом состояние четверых из них оценивается как тяжелое, сообщает немецкое издание Focus Online со ссылкой на представителя профильного диспетчерского центра спасательной службы.

ЧП произошло в общине Бад-Грененбах, расположенной в федеральной земле Бавария недалеко от границы с Баден-Вюртембергом. В населенном пункте, где проживают около 6 тыс. человек, развернули масштабную операцию с привлечением бригад скорой помощи, пожарных расчетов и полиции.

В пресс-службе полиции уточнили, что точная причина инцидента пока остается невыясненной. Более подробной информации не поступало.

Угарный газ не имеет цвета и запаха и образуется при неполном сгорании углеродсодержащего топлива — древесины, мазута или природного газа. Попадая в дыхательные пути, он нарушает доставку кислорода к тканям организма. К первичным симптомам интоксикации относятся головная боль, головокружение, тошнота и упадок сил. Высокая концентрация вещества способна вызвать потерю сознания и летальный исход.

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