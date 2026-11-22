В Китае провели первый полет бескрылого летающего авто без открытых пропеллеров
Фото - © China Xinhua News
В Китае успешно завершились первые летные испытания бескрылого летающего автомобиля, за внешне милым дизайном которого скрываются серьезные инженерные решения. Об этом сообщает «Синьхуа» (China Xinhua News) в своих социальных сетях.
Дебютный полет опытного образца состоялся в субботу, 21 ноября, в городе Чанша — административном центре провинции Хунань в центральной части КНР.
На обнародованных кадрах запечатлен компактный обтекаемый аппарат ярко-голубого цвета без крыльев. Он напоминает миниатюрный кабриолет или аэродинамическую капсулу на небольших колесах.
На открытой площадке аэродрома машина плавно отрывается от бетонной взлетной полосы, набирает высоту, зависает в воздухе. Затем совершает маневр в сторону и мягко приземляется.
Согласно техническому описанию, представленному в видеоролике, силовая установка прототипа построена на базе многоступенчатой системы канальных вентиляторов с управляемым вектором тяги. Все элементы, отвечающие за полет, полностью убраны внутрь корпуса, благодаря чему у машины полностью отсутствуют открытые внешние пропеллеры.
Одноместный летающий автомобиль рассчитан на максимальную взлетную массу в 280 килограммов. Его полезная нагрузка составляет 120 кг.
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