В Центральном офицерском клубе Сергиева Посада собрались около 50 боксеров и провели сводную тренировку. Для местных клубов такие сборы уже привычны: они проходят регулярно и объединяют школы Московской и Ярославской областей.

На ринг вышли и новички, и опытные бойцы. Смысл этих спаррингов — не медали, а умение работать с незнакомым соперником. Тренеры специально ставили в пары людей из разных залов, чтобы каждый столкнулся с чужой манерой боя.

«Я занимаюсь полгода, и первый спарринг для меня был очень трудным и страшным. Сильный мандраж, совсем другой уровень. Но я поняла, что мне есть куда расти. Бить лапы или мешок — одно, а когда перед тобой живой человек, который думает и отвечает, — совсем другое», — рассказала участница Ника.

Программа включала разминку, работу на снарядах и спарринги. В своем зале боец быстро привыкает к манерам товарищей, а здесь приходится адаптироваться на ходу — к непривычной скорости и тактике.

Тренеры отметили самоотдачу участников. После гонга соперники разбирали удачные моменты и жали друг другу руки. Такие сборы держат клубы двух областей на связи, а бойцам не дают застояться.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.