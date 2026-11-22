Бывшая супруга бизнесмена Романа Товстика Елена обвинила экс-мужа в якобы организации провокаций и попытках вовлечь их общих детей в публичный конфликт. Об этом она написала в своих социальных сетях, сопроводив публикацию видеозаписью семейной встречи.

По словам Елены, она с нетерпением ждала субботнего дня, рассчитывая собрать всю семью вместе, обнять детей и спокойно провести с ними время без камер, взаимных претензий и постороннего вмешательства. Однако встреча обернулась конфликтом.

Елена заявила, что Роман впервые за месяц привез дочь Алису не с добрыми намерениями, а с якобы заранее продуманным планом. Он, по словам женщины, хотел зафиксировать происходящее на видео и преподнести ситуацию в выгодном для себя свете для будущего интервью.

На прикрепленных к посту кадрах запечатлена напряженная перепалка взрослых в просторной детской комнате в присутствии нескольких разновозрастных детей. На записи видно, как между Еленой, пришедшим в дом Романом и еще несколькими присутствующими в помещении женщинами вспыхивает словесный спор.

Участники конфликта на повышенных тонах требуют друг от друга прекратить видеосъемку и покинуть комнату. Елена в ходе ссоры указывает, что один из детей — Алиса — снимает происходящее на телефон, называя происходящее провокацией.

На фоне спора ребенок со слезами зовет маму и просит ее остаться. После этого девочка успокаивают малышку и берет ее на руки.

Позиция Елены

В своем обращении многодетная мать также отреагировала на недавние публичные высказывания бывшего мужа о ее материнстве, в частности на фразу о том, что он благодарен ей за рождение детей. Елена подчеркнула, что материнство не ограничивается самим фактом родов, напомнив о девяти месяцах беременности, боли при родах, грудном вскармливании, бессонных ночах, детских болезнях, молитвах у кроваток и многолетнем воспитании шестерых детей.

Товстик отметила, что ей тяжело наблюдать, как долгожданная встреча превращается в арену для противостояния, а отдельные фрагменты происходящего могут быть записаны и вырваны из контекста. При этом женщина подчеркнула, что не винит своих дочерей и любит их безусловно, хотя с болью ощущает возникшую между ними психологическую дистанцию.

По убеждению Елены, недопустимо ставить детей перед выбором между родителями и превращать их в судей или посредников во взрослых спорах. В завершение она предупредила, что в случае продолжения публичной кампании против нее оставляет за собой право рассказать собственную версию событий ради самозащиты. Однако больше всего хочет, чтобы дети могли свободно обнимать ее без страха и чувствовать любовь обоих родителей.

Ранее бракоразводный процесс Елены и Романа Товстиков получил широкий общественный резонанс. Как рассказывала женщина, ключевым поводом для разрыва послужили неверность супруга и предательство со стороны близкого круга. По утверждению Елены, точкой невозврата стали отношения бизнесмена с Полиной Дибровой, которая была ее близкой подругой и крестной матерью одного из их детей.

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