Пропавший в сербском городе Нови-Сад россиянин нашелся живым. Мужчина уже вернулся домой, сообщили его близкие в соцсетях.

Криминальной истории в случившемся нет. Ранее мужчина уехал на велосипеде в сторону полиции и пропал. Двухколесный транспорт позже обнаружили, а самого мужчину найти не удавалось.

По словам родных, мужчина переживал тяжелый период со здоровьем. В таком состоянии он потерял телефон и остался без связи.

Ночью 21 ноября мужчина сам вышел на связь и вернулся домой. Семья поблагодарила всех за поддержку, отдельно волонтеров, и попросила отнестись с пониманием: после большого внимания близким сейчас непросто.

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