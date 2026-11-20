Велосипед есть, мужа нет: россиянин загадочно исчез в Сербии

Россиянин загадочно исчез в городе Нови-Сад в Сербии. Мужчина выехал к детелинарской полиции на велосипеде. Транспорт обнаружили, а его — нет.

О пропаже 53-летнего супруга в социальных сетях сообщила Лиза с ником elizart_ceramics. По словам женщины, пропавший был одет в черные джинсы, темно-синюю ветровку и бежевые ботинки.

«Мы должны были встретиться у детелинарской полиции, он выехал на велосипеде, я подъехала позже на автобусе. Когда я приехала, обнаружила велосипед на месте, его самого нет», — написала женщина.

В полиции заявили, что не видели мужчину. Локатор показал, что он был на станции ТПС «Нови-Сад». Затем следы человека теряются.

Супруга попросила подписчиков связаться с ней, если кто-то видел мужа после 14:30. Отслеживание на телефоне пока не проясняет ситуацию. Женщина уже обзвонила ближайшие больницы.

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