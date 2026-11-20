Россиянка в своем блоге рассказала, что у ее дочери диагностирована алопеция, из-за этого возникли трудности в группе по эстетической гимнастике.

Она уточнила, что из-за заболевания у ребенка выпадают волосы, брови и ресницы. Сделать с этим ничего нельзя.

При этом девочка несколько лет занималась гимнастикой, ограничений для спорта у нее нет. Мама уточнила, что Всероссийская федерация эстетической гимнастики официально подтверждает, что выступать без волос можно, никаких специальных сбавок за это нет. Но президент местного клуба подчеркнула, что гимнастика эстетическая.

«И, судя по всему, лысый ребенок в эту эстетику не вписывается. А я-то думала, что это спорт, а не конкурс красоты», — отметила россиянка.

Некоторые подписчики поддержали ее, пожелали юной гимнастке всего хорошего.

«Малышке здоровья и уверенности в себе! И успехов в любимом деле! Вам сил и терпения. И пусть все будет по справедливости», — сказала одна из подписчиц.

Но некоторые люди засомневались в искренности женщины, решив, что она хочет хайпа на ребенке. Они посоветовали ей заняться здоровьем девочки, а не войной с тренером в Сети. Часть подписчиков защищают тренера, отметив, что гимнастку из группы не исключили, а недавно она ездила на соревнования.

«Поговорив только что с президентом клуба, я узнала, что к ней вообще никто не обращался! Она знала об этой ситуации, но с ней родитель не связывался! И сообщение это вырвано из контекста! Ребенку никто не запрещал тренироваться. Но дальше говорится, что уберечь от всего тренеры не смогут. Как дальше могут поменяться правила, никто не знает», — подчеркнула комментатор.

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