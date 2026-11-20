Робот Светлана сделал в Подмосковье более 135 тыс звонков о льготных рецептах

Голосовой помощник Светлана с начала 2026 года более 135 тыс. раз позвонил пациентам Подмосковья с предложением продлить электронный рецепт на льготное лекарство, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Робот Светлана заранее напоминает пациентам о необходимости продлить электронный рецепт на льготный препарат и предлагает записаться на телемедицинскую консультацию для оформления нового. С начала года сервис совершил более 135 тыс. таких звонков.

«Робот Светлана помогает пациентам не пропустить срок продления электронного рецепта на льготный препарат: сервис заранее предупреждает об этом и предлагает записаться на телемедицинскую консультацию для оформления нового рецепта», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Голосовой помощник на основе искусственного интеллекта также помогает записаться к врачу, вызвать специалиста на дом, отменить или перенести прием. Кроме того, Светлана напоминает о предстоящих визитах. Звонки поступают с номера +7 (498) 550-31-35.

Записаться на телемедицинскую консультацию можно через приложение «Добродел:Телемедицина», чат-бот Денис в мессенджере «МАКС» https://max.ru/eregistratura_mo_bot и региональный портал госуслуг «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.