В Реутове работают онлайн-сервисы для записи к врачу и госпитализации

Жители Реутова могут дистанционно записаться к врачу, оформить госпитализацию и задать вопросы о медицинской помощи через цифровые сервисы и по телефону, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Запись к врачу в Реутове доступна через цифрового помощника «Денис» в мессенджере МАКС. Там же работает чат-бот «Реутов. Здоровье», в котором специалисты отвечают на вопросы о медицинской помощи в поликлиниках и стационаре больницы.

Отдельный чат-бот Реутовской клинической больницы позволяет связаться с врачами-специалистами, администрацией и заведующими отделениями. Еще один чат-бот предназначен для записи к врачам и оформления госпитализации.

Пациенты также могут воспользоваться традиционными способами связи. Горячая линия главного врача доступна по телефону +7 (498) 602-03-59, добавочный 18013. Сотрудники кол-центра отвечают на вопросы по номеру +7 (495) 744-62-02.

Цифровые сервисы и горячие линии позволяют жителям решать большинство административных вопросов дистанционно, без посещения больницы.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.