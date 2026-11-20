Родители из 15 городских округов Подмосковья с начала ноября участвуют в акции «Сдаем ОГЭ и ЕГЭ вместе с родителями». Пробные экзамены написали свыше 29 тыс. человек, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Акция «Сдаем ОГЭ и ЕГЭ вместе с родителями» проходит в Подмосковье с начала ноября и продлится до конца месяца. Ее цель — познакомить родителей выпускников с процедурой государственной итоговой аттестации, помочь им понять формат экзаменов и избавиться от страха перед неизвестностью.

На региональном уровне мероприятие прошло в городских округах Щелково, Домодедово, Жуковский, Богородский, Одинцовский, Истра, а также в Дмитровском и Шаховском муниципальных округах. Школы, где расположены пункты проведения экзаменов, приняли всех желающих пройти экзаменационный маршрут.

Родители могли выбрать ОГЭ по математике или русскому языку, ЕГЭ по базовой математике или истории. Участники сдали личные вещи, прошли через рамку металлоискателя и прослушали инструктаж. Затем они заполнили регистрационные поля бланков и выполнили пробные задания под видеонаблюдением.

Поддержать выпускников и проверить знания пришли Герой Российской Федерации, заслуженный летчик-испытатель Марат Алыков; Герой Российской Федерации, заслуженный военный летчик РФ, полковник ВВС России Сергей Демьяненко; заслуженный мастер спорта, серебряный призер Олимпийских игр 2010 года Александр Панжинский и российский хоккеист, олимпийский чемпион Илья Каблуков.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.