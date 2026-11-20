Незнакомец хотел выкрасть чужого ребенка из кафе на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. В ситуацию вовремя вмешались неравнодушные очевидцы.

Как рассказала подруга семьи в соцсетях, 18 ноября мать зашла с дочкой в кафе. Пока женщина забирала заказ, девочка отошла посмотреть на игрушки. В какой-то момент чужой мужчина подошел к ребенку, взял ее за руку и начал уводить из заведения.

Все это происходило буквально в двух шагах от матери девочки. К счастью, в ситуацию вовремя вмешался случайный посетитель — он обратил внимание на мужчину, который пытался увести девочку, накричал на него и отпугнул.

Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения. Родители девочки обратились в полицию.

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