Врачи Московского областного НИИ акушерства и гинекологии имени академика В. И. Краснопольского используют временную баллонную окклюзию аорты при врастании плаценты. В октябре 2026 года помощь по новой технологии получила 25-я пациентка, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

МОНИИАГ принимает жительниц Подмосковья со сложными патологиями беременности, в том числе с врастанием плаценты. При этом состоянии плацента слишком глубоко проникает в стенку матки, что на поздних сроках угрожает жизни из-за риска массивного кровотечения.

Первую операцию по новой технологии акушеры-гинекологи института провели 20 декабря 2024 года совместно с сосудистыми хирургами НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Пациенткой стала повторнородящая женщина на 32-й неделе беременности, у которой патология развилась после кесарева сечения. Врачи применили временную баллонную окклюзию аорты под контролем интраоперационного контактного ультразвукового дуплексного сканирования.

«Временная баллонная окклюзия аорты — метод, при котором кровоток перекрывается с помощью раздувания специального баллона на конце катетера. Он стал использоваться врачами в экстренной хирургии», — рассказал директор МОНИИАГ Роман Шмаков.

По его словам, специалисты адаптировали метод для беременных с врастанием плаценты. Во время операции специалист ультразвуковой диагностики помогает хирургу точно корректировать действия. Шмаков отметил безопасность метода для матери и плода и отсутствие необходимости в сложном оборудовании.

В октябре 2026 года 25-й пациенткой стала 35-летняя женщина. Операцию провели на сроке 36 недель. Здоровая девочка стала пятым ребенком в семье. Маму и дочь выписали домой. После этого помощь получили еще несколько женщин. До конца года институт планирует помочь до 50 пациенткам с врастанием плаценты, части из них — по новой технологии.

Запись на консультацию доступна по телефону +7 (495) 011-00-42. Прием по предварительной записи ведется по будням с 8:00 до 20:00 по адресу: Москва, ул. Покровка, дом 22А.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.