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Травилась 3 недели: россиянка едва не заработала астму из-за фумигатора на Бали

Россиянка Алла, проживающая на Бали, на протяжении трех недель пользовалась фумигатором от комаров и едва не заработала астму, надышавшись вредными парами.

В какой-то момент у Аллы начался сильный кашель, но никакие лекарства не помогали. Она не могла спать и постоянно задыхалась. Девушка ходила по врачам, принимала антибиотики и антигистаминные, но ситуация не улучшалась.

Вскоре Алла поняла причину кашля. Оказалось, что она на протяжении трех недель на всю ночь включала фумигатор от комаров в закрытом помещении. Из-за этого в воздухе накопилась концентрация инсектицида.

«Я колоссально повредила свои дыхательные пути. У меня развился сильнейший бронхоспазм, бронхит, аллергия», — рассказала Алла.

Ситуация едва не перешла в бронхиальную астму. К счастью, девушка вовремя перестала пользоваться фумигатором.

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