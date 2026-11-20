Автор книги «Пиши, сокращай» Максим Ильяхов связал появление «воздухана» среди претендентов на слово года с ростом внимания к ответственности за обещания, сообщает «Абзац» .

На форуме «Культура. Медиа. Цифра» в кинозаводе «Москино» Ильяхов пояснил: слово «воздухан» обозначает человека, который дает пустые обещания. По его мнению, такие названия помогают распознавать явления, которые прежде было сложнее обозначить.

«Это значит, что у нас выздоравливается общество. Десять лет назад слово „воздухан“ не существовало. Может быть, и понятия такого не было», — заявил Ильяхов.

В качестве другого примера он привел газлайтинг: отдельное название помогает людям замечать и обсуждать явление. Писатель предложил оценивать весь список претендентов на слово года, а не только победителя. По его мнению, десятки популярных в СМИ слов точнее передают особенности эпохи, а неологизмы показывают, какие новые явления люди научились замечать.

Ранее председатель партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович предложил законодательно обязать «Грамоту.ру» и других организаторов подобных конкурсов включать в списки претендентов не менее половины исконно русских слов.

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