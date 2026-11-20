Даниил Петров из Московской области занял второе место на Открытом кубке Шанхайской организации сотрудничества по тяжелой атлетике. Турнир проходит с 11 по 23 ноября в Москве и Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Даниил Петров завоевал серебро среди мужчин в весовой категории до 70 кг. Его результат в двоеборье составил 291 кг: 125 кг в рывке и 166 кг в толчке. Победил представитель Белоруссии, бронзу получил спортсмен из Азербайджана.

Петров представляет областной центр олимпийских видов спорта и спортивную школу олимпийского резерва по летним видам спорта Богородского округа. В толчке он установил рекорд России среди юниоров до 20 лет в категории до 70 кг, подняв 166 кг.

Ранее подмосковные спортсмены завоевали на Открытом кубке ШОС три медали. Тяжелоатлетка Александра Фурдик стала серебряным призером. Дзюдоисты Дарья Захарова и Иван Цветков выиграли золото в соревнованиях среди юниоров и юниорок до 23 лет.

Открытый кубок ШОС объединяет более 2 тыс. спортсменов из стран Шанхайской организации сотрудничества и приглашенные команды. Соревнования по 10 видам спорта проходят с 11 по 23 ноября в Москве и Московской области.

Новости министерства физической культуры и спорта Московской области доступны в Telegram, VK и МАХ.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.