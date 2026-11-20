Фото - © Единый центр поддержки участников СВО и их семей создан в Мытищах/Медиасток.рф

Бесплатную психологическую помощь в 2026 году получили 29,5 тыс. жителей Московской области. В регионе работают 34 кабинета медико-психологического консультирования на базе многопрофильных медицинских организаций, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

В России 22 ноября отмечается День психолога. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов сообщил, что в 2026 году бесплатную психологическую помощь получили 29,5 тыс. жителей Подмосковья.

«Психологическое здоровье — это такая же важная часть благополучия человека, как и физическое. В современном мире люди сталкиваются со стрессом, тревогой, последствиями тяжелых жизненных ситуаций, поэтому жителям должна быть доступна квалифицированная помощь», — рассказал Игорь Брынцалов.

В регионе работают 34 кабинета медико-психологического консультирования на базе многопрофильных медицинских организаций. Для получения направления необходимо обратиться к лечащему врачу.

Особое внимание в Подмосковье уделяют психологической реабилитации участников СВО. Брынцалов подчеркнул, что такая поддержка — важная составляющая реабилитации и необходимый инструмент восстановления качества жизни бойцов.

Участники СВО и члены их семей могут обратиться за психологической помощью в Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» в Московской области. Адрес: Красногорск, бульвар Строителей, д. 4, корпус 1. Телефон: +7 (498) 602-00-23.

Дистанционная помощь доступна в чате федерального проекта «КСВО. Разговор с психологом».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе филиала фонда «Защитники Отечества». Он подчеркнул, что там работают профессиональные специалисты и ищут способы решить каждый запрос.

«Центры (помощи семьям участников СВО — ред.) работают, и ключевое, чтобы они работали стабильно, с такой же эмпатией и временем. <…> Именно с этой целью был создан государственный фонд «Защитники Отечества», где работают профессиональные специалисты и помогают большому количеству ребят и семей. Справка это, протезирование — самые разные запросы», — сказал Воробьев.