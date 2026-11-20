Молекулярный биолог и вирусолог Петр Чумаков предложил дополнить индивидуальные онковакцины препаратами для широких групп пациентов. Это позволит масштабировать производство и снизить стоимость лечения, сообщает RT .

Сейчас персонализированную противоопухолевую вакцину на основе матричной РНК создают в единственной порции под генетический профиль опухоли конкретного человека. Лечение одного пациента обходится в несколько миллионов рублей.

Чумаков отметил, что уже существуют и могут создаваться препараты для более широких групп больных. Такой подход позволит не ограничивать разработку отечественных онковакцин индивидуальными решениями.

«Например, при меланоме встречаются характерные мутации, и можно создать вакцину, содержащую сразу несколько десятков соответствующих антигенов. Тогда препарат не нужно каждый раз производить с нуля. Основные затраты возникают при разработке, а затем производство можно масштабировать. Это совершенно другая экономика», — подчеркнул ученый.

По словам Чумакова, российской системе здравоохранения важно развивать такие решения, чтобы в перспективе лечить большое число пациентов, а не только единичных больных в специализированных центрах.

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