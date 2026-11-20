Шашисты из Ступина завоевали три медали на молодежном чемпионате мира

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва имени В. М. Боброва из Ступина выиграли золото, серебро и бронзу на молодежном чемпионате мира по шашкам. Соревнования прошли с 1 по 11 ноября в турецкой Анталье.

Ступино представили три спортсмена, которые выступили в классической, быстрой и молниеносной программах.

Кандидат в мастера спорта Серафима Рассказова, воспитанница гроссмейстера России Николая Макарова, победила среди девушек до 11 лет в молниеносной программе. На партию в ней отводится три минуты. В классической игре Серафима взяла серебро, уступив победительнице одно очко.

Кандидат в мастера спорта Лев Грошев завоевал бронзу среди юношей до 11 лет в быстрой программе. Воспитаннику Дмитрия Мельцера немного не хватило до призовых мест в классической и молниеносной программах.

Анна Тимоненкова, которую тренирует Дмитрий Разумовский, выступила в группе до 14 лет. Николай Макаров отметил, что она достойно сыграла с соперницами на год старше, но не вошла в тройку призеров. Гроссмейстер поблагодарил родителей за организацию поездки и психологическую подготовку детей.

Серафима Рассказова и Лев Грошев уже готовятся к первенству России. Шашистам школы предстоят заключительные турниры года, один из которых пройдет в Санкт-Петербурге.

Дмитрий Николаев назвал 2026 год самым результативным для шашистов школы за последнее время: они стали призерами соревнований от городского уровня до первенства России, чемпионатов Европы и мира.

Автор текста, фото и видео — Иван Дубров.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.