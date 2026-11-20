Россия, США и Китай договорились начать диалог о снижении ядерных рисков. Политический советник Сергей Маркелов оценил это как перспективный шаг, сообщает 360.ru .

Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин включили этот пункт в декларацию о мире по итогам встречи в Шэньчжэне. По оценке Маркелова, до нового договора о сокращении ядерных вооружений еще далеко.

Главным препятствием для соглашения взамен прекратившего действие в феврале договора СНВ III о сокращении стратегических наступательных вооружений эксперт назвал разницу в размерах арсеналов. Россия и США обладают крупнейшими запасами ядерного оружия, Китай значительно им уступает.

«Если нам с Америкой есть что снижать и есть что тормозить, то Китай будет наращивать», — пояснил Маркелов.

Москва также намерена добиваться гарантий безопасности из-за военного присутствия НАТО в соседних странах. Еще одна преграда — недостаток взаимного доверия: каждая держава опасается, что уступки ослабят ее безопасность.

По словам Маркелова, переговоры могут продолжаться годами, но станут основой для будущих соглашений.

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