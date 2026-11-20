Ранее СМИ сообщили о планах оснастить детсады российскими игрушками. В министерстве пояснили, что выбор остается за образовательными организациями и педагогами в рамках закона об образовании.

«Задача Министерства — не „убрать иностранные игрушки и внедрить наших матрешек и неваляшек“, а создать условия, при которых у детских садов, родителей и отечественной индустрии есть полноценный выбор качественных, содержательных и безопасных игр и игрушек, основанных на российских традициях, истории и культуре. Конкуренция за интерес ребенка при этом ведется в рамках качества продукции, а не административных решений: игрушку невозможно „назначить“ любимой, ее выбирает ребенок», — отметили в министерстве.

Ведомство и эксперты обновляют федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. В него планируют включить базовый перечень средств обучения и воспитания по возрастам и направлениям развития. Большинство экспертов поддержало его распространение на все детсады. Перечень задаст минимум, который учреждения смогут дополнять с учетом своих программ и интересов детей.

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