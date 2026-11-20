Коммунальщики из 35 округов посоревновались в мастерстве в Клину

Слесари контрольно-измерительных приборов и автоматики, электромонтеры и аварийные бригады более 40 ресурсоснабжающих предприятий Подмосковья приняли участие во втором этапе 25-го конкурса «Лучший по профессии» в Клину, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Участники из 35 округов Подмосковья продемонстрировали навыки работы на объектах водоснабжения и водоотведения.

Министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев отметил, что за 25 лет конкурс перешел от индивидуальных состязаний к оценке командной работы. От слаженности аварийно-восстановительной бригады зависят скорость и качество устранения инцидентов. В этом году отдельно выделили парную работу электромонтеров и слесарей контрольно-измерительных приборов и автоматики: при сбоях автоматики или отключении электроснабжения они действуют совместно.

В специализированном ангаре оборудовали пять постов. Парам предстояло собрать силовую схему с частотным преобразователем и настроить систему поддержания давления воды с помощью датчика. Комиссия оценивала расчет и защиту электрической цепи, качество монтажа и затяжки контактов, укладку кабелей, выбор датчика и настройку оборудования.

Аварийные бригады устраняли повреждения трубопроводов. Экскаваторщики разрабатывали котлован и освобождали трубу, сварщики устраняли первый дефект электродуговой сваркой, а слесари аварийно-восстановительных работ устанавливали ремонтный хомут на втором. Оценивались точность работы техники, качество сварного шва, затяжка хомута, соблюдение требований безопасности и культура производства работ.

Одновременно на поле соревновались четыре бригады по три человека. Максимальная оценка команды составляла 300 баллов — по 100 на участника.

На площадке выступили танцевальный и песенный ансамбли. После состязаний участников ждали полевая кухня и горячий чай.

Всего конкурс включает четыре номинации. Победителей и призеров объявят в декабре на торжественной церемонии награждения в правительстве Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что вся сеть водоснабжения должна отвечать современным стандартам, что заметно снизит количество жалоб.

«Когда у нас соответственно задвижки работающие, мы устраняем аварию быстро, если она возникает, или имеем возможность переключать одну ветку, другую, для того чтобы, например, обслужить. Второе — это мойка, это отдельная история. <…> Вы знаете специфику воды в Подмосковье — это железо», — рассказал губернатор.