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Пациентка Домодедовской больницы с крупной миомой матки избежала удаления органа благодаря операции через сосудистый доступ. Врачи остановили угрожавшее жизни кровотечение и сохранили женщине возможность иметь детей, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В гинекологическое отделение Домодедовской больницы поступила 35-летняя женщина с маточным кровотечением. Обследование выявило крупную миому: размеры матки соответствовали 16 неделям беременности.

Сильное кровотечение угрожало жизни пациентки. В таких случаях нередко требуется экстренная операция с удалением матки, однако женщина хотела сохранить возможность иметь детей.

«Врачи сосудистого центра провели пациентке операцию через сосудистый доступ. Выполнили закрытие маточных артерий специальными спиральными эмболами», — рассказала заведующая гинекологическим отделением Ольга Гришина.

Вмешательство позволило остановить кровотечение и сохранить матку. В дальнейшем пациентке предстоит еще одна операция, чтобы окончательно избавиться от миомы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы здравоохранения в регионе. Он отметил, что подмосковные больницы оснастили 12 рентген-аппаратами С-дуга.

«Стараемся, чтобы в каждом муниципальном образовании для пациентов была доступна современная медицинская техника. Так, с начала года мы оснастили наши больницы 12 рентген-аппаратами С-дуга», — сказал губернатор Андрей Воробьев.