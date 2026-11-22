Сейчас на портале «Добродел» идет голосование за включение двух прудов на реке Сукромке в программу «100 прудов и озер» на 2027 год. Речь о водоемах у ЖК «Белый Град» и за рестораном «Аурум» — тех самых, где летом хочется посидеть у воды, а не обходить стороной.

Программа уже проявила себя: за 2026 год в Подмосковье расчистили 39 водоемов в 20 округах. А в Мытищах благодаря «Боцману» удалось улучшить состоянии более пяти водоемов.

Расчистка нужна, чтобы пруд не превращался в болото: ил и заросли лишают воду кислорода и губят рыбу. Удаление ила и лишней растительности возвращает водоему способность самоочищаться и делает его пригодным для отдыха у воды.

Голосование продлится до 10 декабря. Нужно выбрать округ Мытищи на «Доброделе» и авторизоваться через Госуслуги.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.