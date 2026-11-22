Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин провел заседание правительственной комиссии по ликвидации последствий повреждения Крымского моста и рассказал о ходе восстановительных работ. Об этом сообщает вице-премьер в своем Telegram-канале .

В опубликованном видеообращении он отметил, что уходящая неделя выдалась крайне насыщенной. Ситуация вокруг Крымского моста стала одним из главных ее неприятных событий.

По словам Хуснуллина, он лично выезжал на объект, чтобы на месте оценить обстановку и понять, какие первоочередные шаги необходимо предпринять.

Вице-премьер подчеркнул, что профильные структуры занимаются решением этой задачи в ежедневном режиме и уже утвердили весь комплекс необходимых мер. Для скорейшего ремонта переправы власти собрали проектировщиков, строителей и поставщиков материалов, а также утвердили поэтапный план восстановления Крымского моста.

Ранее Хуснуллин уточнил характер повреждений Крымского моста после атак ВСУ. Он рассказал в комментарии корреспонденту Александру Юнашеву о повреждении арки и основной балки пролета арочного участка.

По его словам, специалисты прорабатывают два сценария ремонта сооружения, а точные сроки завершения работ определят после утверждения проектной документации. Переправа подвергалась обстрелам украинских боевиков несколько дней подряд. После удара 16 ноября движение автотранспорта организовали в реверсивном режиме, но новая атака в ночь на 17 ноября вынудила полностью перекрыть автомобильную часть моста.

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