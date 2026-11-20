Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал о повреждениях Крымского моста после атаки ВСУ и о планах по его восстановлению. Необходимые работы уже производят, сообщает в Telegram-канале корреспондент Александр Юнашев.

По его словам, сейчас проектировщики прорабатывают все решения проблемы. На данный момент есть два варианта восстановления моста.

«Точнее сроки восстановления будут известны позднее, когда будут готовы проектные решения. Пока что точно известно, что повреждена основная балка пролета арочного моста и сама арка», — рассказал Хуснуллин.

Крымский мост находился под атакой ВСУ несколько дней подряд. После обстрела 16 ноября там запускали реверсивный проезд машин, однако повторный удар в ночь на 17 ноября заставил полностью закрыть автодорожную часть.

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